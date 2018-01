Laura dacht dat haar kat dood was, maar na tien jaar zijn ze weer samen sam

30 januari 2018

14u20

Bron: KameraOne 4

Een vrouw uit Chicago heeft na tien jaar haar kat terug. Oliver verdween toen hij twee jaar oud was, en baasje Laura Kleban ging ervan uit dat hij doodgereden was. Afgelopen zaterdag werd de kater echter 60 km van zijn huis aangetroffen in het gezelschap van een groep zwerfkatten. Het dier werd naar een opvangcentrum gebracht, waar medewerkers een microchip aantroffen en scanden. Zo vonden ze Laura, waardoor Oliver na tien jaar opnieuw een baasje heeft.