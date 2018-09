Landbouwer is zwerfvuil beu en deelt dramatische foto van dode koe: "Dit dier kiest hier niet voor, maar jullie wel" HA

13 september 2018

13u23

Bron: VRT, Belga 0 Dieren Deze koe lijkt te verpozen in het gras, maar in werkelijkheid is ze dood. Ze stierf na het eten van stukjes blik, die in haar voeding waren terechtgekomen.

Melkveebedrijf Melkerhei uit Linter is het beu dat zwerfvuil wordt achtergelaten in haar weiden en deelde de afbeelding deze zomer op haar Facebookpagina. De landbouwersfamilie verloor dit jaar al drie koeien door stukjes blik die in het eten van de beesten belandden, meldt de VRT.

"Deze koe, onze nummer 46, ligt niet te zonnebaden, te slapen evenmin. Ze is de blikvanger van deze tijd, letterlijk. Inwendig doorboord met kleine stukjes blik, uitwendig levenloos", klinkt het in de Facebookpost.



Komende zondag neemt de familie deel aan de Dag van de Landbouw. Ze wil die gelegenheid aangrijpen om de zwerfvuilproblematiek onder de aandacht te brengen.



"Wanneer wij gras maaien, worden weggesmeten blikjes mee verhakseld. Stukjes blik komen op die manier in het voer van de koeien terecht", legt boerenzoon Pieter uit aan de VRT. "Het zijn eigenlijk vlijmscherpe mesjes die het dier vanbinnen doorboren. De koeien krijgen inwendige bloedingen en sterven."

"Onze koe kiest hier niet voor, maar jullie wel", besluit het Facebookbericht, dat al meer dan 3.500 keer werd gedeeld.

Van eind april tot eind juni stierven in heel Vlaanderen 43 runderen omdat ze zwerfvuil binnenkregen, zo raakte eerder deze week nog bekend.