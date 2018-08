Lammetje waakt bij moederschaap dat stierf door extreme droogte in Australië TTR

09 augustus 2018

16u50

Bron: Daily Mail 0 Dieren Australië kampt momenteel met een extreem droge periode. Verschillende media berichten dat het zelfs de droogste winter sinds meer dan 50 jaar is. Dat heeft grote gevolgen voor het vee: de dieren vinden amper voedsel op het dorre landschap, waardoor ze sterk verzwakken en zelfs sterven.

Persagentschap EPA deelde vandaag hartverscheurende foto's van een moederschaap en haar lam. Het lammetje staat hulpeloos bij zijn overleden moeder, omgeven door een kurkdroog landschap. Ondervoeding en uitdroging hebben het dier verzwakt, waardoor het uiteindelijk is gestorven. Momenteel sterven in Australië dagelijks dieren als gevolg van de droogte.

Les Jones, een boer uit Goolhi in New South Wales, zit met de handen in het haar. Regelmatig vindt hij verzwakte en dode dieren op zijn erf. De Australische boer overweegt om zijn 1.200 verzwakte schapen noodgedwongen dood te schieten. "We willen alles doen om hen toch in leven te houden, maar wat dan?", vertelt de man. Het is intussen al meer dan een jaar geleden dat het nog heeft geregend. "We hebben geen andere keuze", klinkt het.

De boeren in Australië hebben nu ook de toelating gekregen van de overheid om kangoeroes op hun erf neer te schieten, zodat de schaarse graslanden gespaard worden voor het vee. De Australische regeringsleider Malcolm Turnbull liet weten dat sommige boeren al meer dan 10.000 dollar uitgaven om hun dieren toch het nodige voedsel te kunnen geven tijdens deze extreem droge periode.

De Australische autoriteiten maakten bekend dat er maar liefst 500 miljoen Australische dollar beschikbaar is voor noodhulp in de regio rond New South Wales. Dat geld wordt gebruikt voor de financiële ondersteuning van boeren en het transport van veevoer en water.