Lacoste vervangt iconische krokodil door 10 bedreigde diersoorten HR

01 maart 2018

11u10

Bron: Ad Age 1055 Dieren Het Franse modemerk Lacoste heeft voor het eerst in zijn geschiedenis het iconische krokodillenlogo op zijn shirts vervangen. De krokodil maakt in een Limited Edition-collectie plaats voor tien van de meest bedreigde diersoorten op aarde.

Lacoste, vooral bekend vanwege zijn polo's, heeft op een beperkt aantal shirts de groene krokodil - één van de bekendste logo's ter wereld - vervangen door tien bedreigde diersoorten. Het aantal beschikbare polo's is telkens gekoppeld aan het aantal dieren dat van die soort in het wild nog in leven is. Zo zijn er slechts 30 polo's met als logo de vaquita dolfijn of Californische bruinvis, 67 met de Javaanse neushoorn en 350 met de Sumatraanse tijger. In totaal zijn er 1.775 polo's te koop met als logo een bedreigde diersoort. Ze werden tijdens de catwalkshow van het merk op de Paris Fashion Week verkocht aan 150 euro.