Lachwekkend kleine armpjes van grote tyrannosaurus hadden dan toch nut

19 oktober 2018

Bron: Live Science 0 Dieren In het rijk der dinosauriërs had de almachtige tyrannosaurus slechts één (klein) gebrek: de vleesetende dino had lachwekkend kleine en nutteloze armpjes. Klein waren ze wel degelijk maar een nieuwe studie werpt licht op het nut van de armpjes. De geduchte roofdieren konden veel meer met hun armpjes doen dan tot dusver werd gedacht.

Onderzoekers verbonden aan de universiteit in New Jersey, Amerika, vergeleken de ledematen van twee verre verwanten van de tyrannosaurus. De ene is de Amerikaanse alligator, de andere is – vreemd genoeg geen vleesetende variant – de kalkoen. Gecombineerd met alles wat men al wist over de T. Rex, concludeerden de onderzoekers dat de handpalmen van de minuscule armpjes in de richting van hun borstkas stonden, en dus niet naar beneden gericht.



Waarom dat veel verschil maakt? Doordat de palmen van hun pootjes naar binnen draaiden – en niet naar onderen zoals aanvankelijk werd gedacht – konden ze die pootjes ook dichtslaan. Maar de koning der dinosauriërs werd niet gelimiteerd tot ‘klappen’. Het nieuwe onderzoek suggereert dat de T. Rex zijn armpjes naar binnen én naar boven kon draaien. Dat betekent dat hij voedsel en prooien niet enkel met zijn reusachtige bek kon grijpen.

Keuze voor de kalkoen

Voor dit onderzoek was het onmogelijk om de fossielen van de T. Rex te bestuderen. Dat komt omdat het zachte gewrichtsweefsel in de armpjes zelden versteent of fossiliseert. Daarom onderzochten wetenschappers de ledematen van een alligator en kalkoen -beide zijn verre verwanten- met behulp van röntgenstralingen. Daaruit bleek hoe complex de inwendige structuur bij de beesten eigenlijk is.



Bij de mens is het vrij simpel. “Als we onze ellebogen buigen, volgen beide onderarmen het scharniergewricht”, legt Matthew Bonnan, professor biologie en een van de onderzoekers, uit. “Onze handen draaien daarbij ook zoals onze ellebogen ze bewegen.” Bij krokodillen en kalkoenen is het niet zo eenvoudig en dat ligt aan dat zogenaamde ellebooggewricht. “Het bot in hun onderarmen is immers ook verbonden met het bot in de bovenarmen en niet enkel met het ellebooggewricht”, aldus Bonnan. Dat was een ietwat verrassende ontdekking.

Verschillende oplossingen voor hetzelfde probleem

De T. Rex kon dus, net zoals alligators en kalkoenen, zijn handjes of pootjes naar binnen en naar boven draaien, maar hij moest daar veel complexere bewegingen voor maken dan de mens nu doet. “Moeder natuur loste nogmaals hetzelfde probleem op een andere manier op”, besluit Bonnan.

