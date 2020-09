Lachende schildpad van uitsterven gered AW

Bron: The New York Times 0 Dieren Goed nieuws voor de Batagur trivittata, een Aziatische rivierschildpad met een guitige grijns: terwijl twintig jaar geleden nog werd gedacht dat de soort was uitgestorven, is de populatie nu terug gegroeid tot 1.000 exemplaren.

Hoewel de Batagur trivittata er precies hetzelfde uitziet als een ‘gewone’ schildpad (lees: hij heeft een groene kleur en draagt eveneens een schild), zou je hem direct herkennen. Het lijkt immers alsof de schildpad continu een gekke grijns op zijn gezicht heeft. Maar als natuurbeschermers zo'n twintig jaar geleden niet hadden ingegrepen, bestond deze gekke schildpad wellicht niet meer.



Van alle diersoorten blijkt het risico op uitsterven het grootst bij schildpadden. Vooral de Aziatische soorten hebben het moeilijk doordat hun leefgebied steeds kleiner wordt, en er volop jacht op hen wordt gemaakt. Ook de Batagur trivittata viel daar meer dan twintig jaar geleden aan ten prooi. En toen er plotseling geen enkel exemplaar meer werd gespot, dacht men dat de soort een stille dood was gestorven.



Totdat er in 2001 plots weer een Batagur trivittata opdook. Jammer genoeg ging het om het karkas van de schildpad, maar het betekende evenwel dat de soort niet was uitgestorven. Dus gingen onderzoekers vol goede moed op zoek naar levende exemplaren.

Lachende schildpadden in een vijver

Gerald Kuchling, bioloog aan de University of Western Australia, maakte deel uit van het onderzoeksteam van de Wildlife Conservation Society en was “stomverbaasd” toen hij plots drie lachende schildpadden in een vijvertje aantrof. Het geluk van de onderzoekers kon niet op want het ging om twee vrouwtjes en een mannetje. Wat later vonden ze nog enkele levende exemplaren.

In plaats van de schildpadden te vangen, besloten de biologen om een programma voor natuurbehoud op te zetten. Zo huurden ze jaarlijks dorpelingen in die bijvoorbeeld de plaatsen met nieuwe eieren afbakenden. Op die manier konden de vrouwtjesschildpadden op hun gemak een nestkom graven voor hun eieren. En dankzij de afbakening konden de eitjes ook niet vertrappeld worden door mensen.

Inmiddels telt de populatie weer 1.000 exemplaren, waarvan enkele schildpadden in het wild werden geboren, sommige zijn uitgebroed in gevangenschap. Helaas mogen we volgens de biologen niet te vroeg victorie kraaien. De Batagur trivittata is niet langer met uitsterven bedreigd, maar verkeert nog steeds in kritieke toestand, zo waarschuwen ze. “Ik geloof niet dat we tijdens mijn carrière nog de vlag van succes kunnen hijsen”, aldus Steven Platt van de Wildlife Conservation Society.