Labrador Abby is terug thuis bij gezin, 10 jaar na verdwijning

03 februari 2018

23u18

Bron: The Independent Dieren Abby de labrador is na tien jaar herenigd met haar gezin. De hond verdween in 2008 plots toen ze met de kinderen aan het spelen was in de voortuin. Al die jaren vreesde de familie dat Abby gestorven was.

Tot Debra Suierveld ineens telefoon kreeg van het dierenasiel Animal Protectors of Allegheny Valley in Pittsburgh: Abby was eindelijk terecht. Ze werd gevonden aan de voordeur van Judy Spiering, zo'n 16 kilometer vanwaar de hond 10 jaar geleden verdween. Spiering contacteerde de politie, die op hun beurt het asiel opbelde. Werknemers vonden via de chip van de hond al snel de contactgegevens van Debra Suierveld.

“Het is alsof ze is opgestaan uit de dood”, zegt Suierveld. “Mijn dochter huilde toen ze hoorde dat onze hond is teruggekeerd.” Abby reageert ook na tien jaar nog op haar naam én kent nog steeds de commando’s die de familie haar had aangeleerd.

Ondertussen is Abby 13 jaar oud, maar volgens de dierenarts is ze nog steeds gezond. Het ziet ernaar uit dat Abby de afgelopen tien jaar ook goed verzorgd is. Waar ze al die tijd heeft uitgehangen, is niet geweten. De familie is alvast van plan om een feestje te geven voor haar terugkeer. “Het voelt alsof een deel van onze familie terug is, het is geweldig”, zegt Suierveld.