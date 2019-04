Laatste bekende vrouwtje van weekschildpadden overleden: ook deze dieren dreigen uit te sterven TVC

18 april 2019

15u49

Bron: The Sun, Greenpeace, WWF 4 Dieren Dinsdag raakte bekend dat in een Chinese dierentuin Dinsdag raakte bekend dat in een Chinese dierentuin een van de laatste vier overgebleven exemplaren van de Yangtze-weekschildpadden is overleden. Het ging om mogelijk het laatste vrouwtje van de hele populatie. Naast de reuzenschildpadden zijn ook deze zes diersoorten ernstig bedreigd.

De saola, ook wel Aziatische eenhoorn genoemd, is een van ‘s werelds zeldzaamste zoogdieren. Het dier leeft in de valleien van het Annamitisch gebergte tussen Vietnam en Laos. De soort werd pas in 1992 ontdekt en er werden sindsdien amper elf exemplaren gezien. Men schat de populatie op 70 tot 700 in Laos en een honderdtal in Vietnam.

De solenodon is een soort spitsmuis die alleen bekend is op de Caraïbische eilanden Cuba en Hispaniola. De soort plant zich heel traag voort: ze krijgt slechts één jong in de drie jaar. Met de poten of de snuit drukt het dier zijn prooien, zoals kevers en regenwormen, tegen de grond, waarna ze worden verlamd door giftig speeksel.

Lange tijd waren ze één van de dominante roofdieren op de eilanden, tot honden en katten werden geïmporteerd. Daarvoor hadden ze enkel boa’s en roofvogels als natuurlijke vijanden. In 2003 werden de laatste levende exemplaren aangetroffen.

De Californische bruinvis, of vaquita wat ‘kleine koe’ betekent in het Spaans, komt alleen voor in ondiepe lagunes in en rond de delta van de Colorado, in het noorden van de Golf van Californië. Hij deelt zijn leefgebied met de zeer gewilde vis totoaba. De blaas van de totoaba is een dure delicatesse in Azië, en wordt vanuit Mexico illegaal verhandeld naar China. Dat is meteen de reden waarom het zo slecht blijft gaan met de Californische bruinvis: veel exemplaren raken verstrikt in de netten die worden uitgegooid voor de totoaba. Er zouden nog slechts dertig individuen in leven zijn.

De Pangolin is een schubdier dat in Azië en Afrika voorkomt. Hun rug is bedekt met hoornachtige schubben en ze hebben geen oorschelpen of tanden. Met een lange kleeftong, die zo lang is als zijn eigen lichaam, werkt het dier jaarlijks ongeveer 7 miljoen mieren en termieten naar binnen. Bij gevaar rolt hij zich op tot een gepantserde bal. Pangolins zijn solitaire dieren, ze leven alleen en krijgen meestal niet meer dan één nakomeling.

Het geschubde beestje heeft de onfortuinlijke eer het meest verhandelde dier ter wereld te zijn. Vooral in China en Vietnam vinden ze gretig aftrek. Het vlees van de pangolin is er een delicatesse en aan zijn schubben worden geneeskundige krachten toegedicht.

Ili pika leeft in het Tiensjangebergte in het noordwesten van China. Het schattige diertje, dat soms ook wel het ‘magische konijn’ wordt genoemd, werd voor het laatst gezien in de jaren 90. Wetenschappers schatten dat er nog minder dan duizend exemplaren van de diersoort leven. Exacte cijfers zijn echter moeilijk te bepalen, omdat er weinig geweten is over de zeldzame ili pika. Zeker is dat het een dagdier is. Het is dus geen goed teken dat er meer dan twintig jaar lang geen enkel exemplaar gezien is.

Deels kan dat verklaard worden door hun afgelegen habitat. Zoals veel pikasoorten, een groep zoogdieren verwant aan konijnen en hazen, leeft de ili pika op grote hoogten. Het dier is gevoelig voor warmere temperaturen en wordt door de klimaatverandering naar steeds grotere hoogten gedreven.

De kokoskrab (of klapperdief) komt voor op eilandjes in de Stille en Indische Oceaan. Hoewel het tot 40 centimeter brede lichaam van deze krab wel wat wegheeft van een kokosnoot, wordt ze zo genoemd omdat ze vaak in kokospalmen klimt. Naast vegetarische maaltijden - zoals zaden, pitten en dus kokosnoten - durft er af en toe ook een zeevogeltje op het menu te staan.

Omdat de kokoskrab alleen voorkomt langs de kust van tropische eilanden waar steeds meer grote hotels worden gebouwd, dreigt hun habitat verloren te gaan. Ook wordt het vlees van deze krab gezien als een delicatesse én het zou een afrodisiacum zijn.