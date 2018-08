Kust Florida overspoeld door dode vissen Daimy Van den Eede

07 augustus 2018

12u34

Bron: VTM Nieuws 0

Honderden vissen, zeeschildpadden en zeekoeien spoelen dood aan voor de zuidwestelijke kust van de Amerikaanse staat Florida. Door de overmatige algengroei raken de dieren gedesoriënteerd en verdrinken ze. Hoewel de algengroei een normaal fenomeen is, is de groei dit jaar extreem. Lokale media spreken van de ergste in twaalf jaar. Bovendien kan de plant ook schadelijk zijn voor de mens