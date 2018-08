Kussens en bijbelhoezen uit giraffenhuid: legale en populaire markt in de VS AV

24 augustus 2018

13u10

Bron: The Guardian, Huffington Post 0 Dieren Een Amerikaanse dierenrechtenorganisatie ontdekte een gruwelijke, maar booming markt in het land. Allerhande producten vervaardigd uit de huid of beenderen van de giraf, worden tegen woekerprijzen verkocht. En dat is volledig legaal.

Volgens de Humane Society of the United States (HSUS) werden het afgelopen jaar meer dan 40.000 onderdelen van de giraf - het equivalent van ongeveer 4.000 giraffen - geïmporteerd in de Verenigde Staten. De beenderen en de huid van de giraf worden gebruikt om luxegoederen te vervaardigen zoals kussens, cowboylaarzen, vloerkleden, jasjes en zelfs bijbelhoezen.

Volgens een rapport uit 2016 van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) daalde de giraffenpopulatie 40 procent sinds de jaren 90. De situatie wordt als dramatisch beschouwd aangezien er vandaag minder dan 100.000 giraffen in het wild leven. Ter vergelijking, er zijn momenteel zelfs meer olifanten in het wild dan giraffen. Stilaan wordt er gesproken van een "silent extinction" van de giraf.

Handel is legaal

De giraffenhuiden en -beenderen zijn erg populair in de VS. De manier waarop ze in de VS terechtkomen, is volledig legaal. Een aantal verkopers gaf aan de leden van de HSUS namelijk toe dat ze de onderdelen aankopen via Amerikaanse trofeejagers, mensen die voor het plezier exotische dieren neerschieten."Trofeejagers verkopen het dier aan taxidermisten en dealers die ze op hun beurt verkopen in de VS om zoveel mogelijk winst te maken. De handel is volledig ongereguleerd, in tegenstelling tot bij meer beschermde dieren zoals de olifant of leeuw."

Volgens The Humane Society hebben de meeste mensen helemaal geen interesse in de luxeproducten die op de markt worden aangeboden. Het grote publiek heeft er volgens de organisatie geen weet van dat er zo'n grote legale markt in giraffenproducten bestaat.

Publiek bewustzijn

De groep zegt dat "giraffen over het hoofd worden gezien op het gebied van onderzoek over de instandhouding van de soort". De dierenrechtenorganisatie pleit er daarom voor om de giraf op de lijst van bedreigde diersoorten te plaatsen. Zo zou de invoer en verkoop van de producten illegaal worden. "Met meer publiek bewustzijn, kunnen we deze handel in giraffenonderdelen en -producten laten 'uitsterven' vooraleer de vriendelijke reus zelf uitsterft."