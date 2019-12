Krokodil bijt verzorgster in dierentuin Zürich mvdb

25 december 2019

18u26

Bron: ATS 4 Dieren Een krokodil heeft maandagavond in de dierentuin van Zürich een verzorgster gebeten. De vrouw raakte gewond, onderging een operatie en is buiten gevaar. De volwassen krokodil is met een vuurwapen om het leven gebracht.

Het incident in de zoo van Zwitserlands grootste stad greep plaats toen de jonge verzorgster het verblijf kwam schoonmaken, verklaarde dierentuindirecteur Alex Rübel aan zender ATS. De Filipijnse mannetjeskrokodil ontsnapte even aan de aandacht van de vrouw en naderde het hek waar achter ze bezig was. Het anderhalf meter lange reptiel stopte haar hand tussen zijn kaken en liet minutenlang niet los. Het dier moest neergeschoten worden, maar verdere info hierover is niet bekend.



De verzorgster werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar ze meteen is geopereerd. Volgens Rübel verkeert ze niet langer in gevaar. De directeur stelt dat de vrouw het gebruikelijke veiligheidsprotocol heeft gevolgd.



De Filipijnse krokodil is een bedreigde diersoort. Er leven nog maar zo’n 250 dieren in de vrije natuur. Zoo Zürich herbergde zowel een mannetje als een vrouwtje. De twee hebben nooit gepaard.