Kritiek op Britse dierentuin die bezoekers laat touwtrekken met leeuw

21 februari 2019

17u03

Bron: AD.nl 0 Dieren Een Britse dierentuin krijgt kritiek van dierenrechtenactivisten, omdat ze bezoekers voor 17 euro laten touwtrekken met leeuwen en tijgers.

De initiatiefnemers van een petitie roepen de dierentuin op ermee te stoppen. Meer dan tweeduizend mensen hebben die al ondertekend, schrijft The Guardian. “Het is totaal niet respectvol om zo om te gaan met deze prachtige, majestueuze wilde dieren’’, stelt dierenrechtenvoorvechtster Sue Dally.

Fit houden

De mens- versus beestwedstrijd is een soort touwtrekken, waarin vier mensen met volle kracht proberen een metalen stang tussen de kaken van een dier te trekken. Sinds een maand kunnen bezoekers een kaartje kopen om mee te doen. Volgens de zoo in Dartmoor, in het zuidwesten van Engeland, helpt het spel om tijger Dragan en de Afrikaanse leeuw Jasiri - die respectievelijk zo’n 159 en 146 kilo wegen - fit en gezond te houden. “Er is niets aan de hand. De leeuw is hier dol op’’, reageert dierentuineigenaar Benjamin Mee in de Britse krant.

De leeuw en tijger worden gelokt met vlees dat aan de metalen stang bevestigd is. Als de dieren het oppakken, kan er met het touwtrekken worden begonnen. “Ze worden niet gedwongen om dit te doen, als ze het niet leuk vinden laten ze los. We doen dit één keer per dag, afwisselend met de tijger en de leeuw’’, zegt een woordvoerster.

“Circus”

Dally noemt de redenering van de dierentuin ‘achterlijk’. “Ze gedragen zich meer als een soort circus in plaats van een plek waar er echt om bedreigde dieren wordt gegeven. Ze doen alsof het draait om uitdaging en oefening voor de dieren, maar het lijkt er meer op dat ze gewoon munt uit willen slaan. Er zijn talloze betere activiteiten voor de dieren te bedenken zonder dat ze een speeltje worden voor toeristen.’’ Daarin wordt ze gesteund door onder meer dierenwelzijnsstichting RSPCA, die ook wil dat de dierentuin ermee stopt.

