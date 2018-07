Kritiek nadat ijsbeer doodgeschoten wordt op Spitsbergen: moeten dieren sterven voor toerisme? bvb

30 juli 2018

14u54

Bron: Stern, Bild 9 Dieren Op Spitsbergen, de eilandengroep in het noorden van Noorwegen, is afgelopen vrijdag een ijsbeer doodgeschoten nadat hij een Duitse man aanviel. Dat gebeurde toen een groep toeristen van een cruiseschip aan land ging met een kleinere boot. Passagiers van cruiseschepen betalen duizenden euro's om ijsberen te spotten in het hoge noorden. Op die cruiseschepen reizen ook steeds enkele ‘ijsbeerbewakers’ mee die instaan voor de veiligheid van de toeristen. De vraag rijst of de ijsbeer moest sterven, alleen maar omdat toeristen de zeldzame dieren van dichtbij willen spotten.

Wat een droomcruise moest worden met de MS Bremen is anders uitgedraaid dan verwacht. Een Duits bemanningslid van het schip werd op Spitsbergen aangevallen door een ijsbeer. De man raakte gewond aan zijn hoofd, aldus de organisator Hapag-Lloyd Cruises.

Gevaar van ijsberen

Ole Jakob Malmo van de politie in Spitsbergen vertelde dat een helikopter de gewonde man naar het ziekenhuis van Longyearbyen, de hoofdstad van Spitsbergen, vloog. Volgens een woordvoerster van Hapag-Lloyd Cruises zou de man aanspreekbaar en buiten levensgevaar zijn. Het dier had het gemunt op de Duitse ijsbeerbewaker. Een ander bemanningslid heeft de ijsbeer doodgeschoten ‘uit zelfverdediging’. Andere bemanningsleden en passagiers raakten niet gewond.

Volgens de politie van Spitsbergen wordt het voorval onderzocht. In Longyearbyen vindt een autopsie plaats op de doodgeschoten ijsbeer. De autoriteiten van de regio waarschuwen regelmatig voor het gevaar van ijsberen. In 2015 verwondde een ijsbeer een Tsjech die daar een totale zonsverduistering wilde zien. De laatste dodelijke aanval van een ijsbeer, waarbij een Britse student stierf, vond plaats in 2011.

'IJsbeerbewakers'

Er zijn steeds enkele ijsbeerbewakers aanwezig op de cruiseschepen van Hapag-Lloyd Cruises. Die zorgen ervoor dat de passagiers veilig aan land kunnen gaan. Door het gevaar van ijsberen zijn die bewakers verplicht op Spitsbergen. Ze zijn speciaal opgeleid en gewapend.

"Zulke cruises verstoren altijd de gevoelige natuur in het Noordpoolgebied", aldus Bioloog Jörg Feddern (57) van Greenpeace aan de Duitse krant Bild. "Door de opwarming van de aarde dalen de ijsvlaktes in het gebied. Dat maakt het voor ijsberen steeds moeilijker om te jagen. Als dan ook nog eens cruiseschepen met toeristen aanmeren, wordt hun zoektocht naar voedsel helemaal verstoord."

Bijna 6000 euro

Het cruiseschip ‘MS Bremen’ werd in 1990 in Japan gebouwd en is een van de twee cruiseschepen van de Hamburgse rederij Hapag-Lloyd Cruises die instaan voor zulke expedities. Het schip is 110 meter lang en is ideaal uitgerust voor reizen in het Noord- en Zuidpoolgebied. Het biedt plaats aan maximaal 155 passagiers en 100 bemanningsleden.

Hapag-Lloyd Cruises belooft in de advertenties dat passagiers steeds het ‘pure noordpoolgebied’ zullen kunnen ontdekken. Een tiendaagse reis met de ‘MS Bremen’ kost minstens 5810 euro.