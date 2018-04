Krijgt panda Tian Bao binnenkort een broertje of zusje? IVI

16 april 2018

18u17

Bron: Facebook 1 Dieren Dierenpark Pairi Daiza laat via Facebook weten dat panda Hao Hao opnieuw is geïnsemineerd met het zaad van Xing Hui. De kleine Tian Bao, die ondertussen bijna twee jaar oud is, krijgt misschien binnenkort dus een broertje of zusje.

De inseminatie is alvast goed verlopen, al is het nu vooral de vingers kruisen dat het ook tot een zwangerschap zal leiden. Panda's worden niet makkelijk zwanger en een zwangerschap is ook moeilijk detecteerbaar. Maar Hao Hao wordt alvast goed in de gaten gehouden door de verzorgers.

Als er ook effectief een nieuwe pandababy op komst zou zijn, dan zal dat de tweede panda zijn die in België wordt geboren. De ouders, Hao Hao en Xing Hui, zijn voor 15 jaar uitgeleend aan ons land door de Chinese overheid.