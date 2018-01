Kreeften in Zwitserland mogen niet langer levend gekookt mvdb

11u03

Bron: 20 Minutes 46 ThinkStock Een kreeft krijgt door het koken een rode kleur. Dieren Kreeften in Zwitserland mogen vanaf 1 maart niet langer levend worden gekookt. Dat heeft de Zwitserse regering woensdag bepaald.

De dieren moeten voortaan bij voorkeur met elektronarcose pijnloos worden verdoofd. De wet komt er op vraag van verschillende dierenrechtenorganisaties en wetenschappers. Zij voerden aan dat kreeften veel pijn ervaren als ze in het hete water belanden. Restauranthouders zijn niet te spreken over de nieuwe wet . Het Alpenland is vermoedelijk het allereerste land met dergelijke wetgeving.

Ook mogen kreeften voortaan niet langer in ijskoud water worden vervoerd. Het water moet overeenkomen met de temperatuur van het zeewater waarin de kreeften zijn gevangen.