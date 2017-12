Krabbentrek op Christmaseiland te zien op Street View mvdb

14u25

Bron: ANP/BuzzT 0 EPA Dieren Street View laat niet alleen de straten van mensen zien, maar ook die van dieren. Google en de Australische overheid gaan samen een bijzondere tocht van dieren in beeld brengen: de trek van de krabben op Christmaseiland.

Mensen kunnen straks meelopen met de dieren op hun tocht. Christmaseiland is een Australisch eiland in de Indische Oceaan, niet ver van Indonesië. Op het eiland leven ongeveer 45 miljoen krabben. Die wonen in het beschutte regenwoud op het eiland, maar één keer per jaar gaan ze massaal naar de stranden. Het hele eiland kleurt dan rood van de krabben.

Straten worden onbegaanbaar. Dat is momenteel aan de gang. Als de stand van de maan, de regens en het getij precies goed zijn, leggen de krabben uiteindelijk hun eitjes in het zand. Dat gebeurt dit jaar waarschijnlijk op 13 december.

Begin volgend jaar zijn de beelden van de krabben waarschijnlijk wereldwijd te zien. Het is niet de eerste keer dat Street View dieren laat zien. Het project, Street View Trekker, toonde al pinguïns op de Zuidpool, kikkers in de Amazone en olifanten in Kenia.