Kraanvogels trekken komende weken massaal naar het noorden. Lees hier waar je de (luidruchtige) vogels kan spotten



AW

26 februari 2020

12u04

De komende maand kan het wel eens lonen om naar de lucht te turen. Van midden februari tot midden maart trekken kraanvogels immers massaal vanuit Zuidwest-Europa naar broedgebieden in het noorden. En dat levert meestal indrukwekkende beelden op. Lees hier waar je het meeste kans hebt om zo'n kraanvogel te spotten.

De kraanvogel – die iets weg heeft van de welbekende blauwe reiger – is er eentje die hier minder vaak gezien wordt. De vogel heeft een spanwijdte van ongeveer 2 meter waardoor hij bijzonder indrukwekkend oogt eenmaal hij vliegt. En terwijl de meeste kraanvogels zich momenteel nog in het warmere zuiden bevinden, maken ze zich op voor hun reis naar het noorden.

350.000 trompetten

Naar schatting overwinteren er elk jaar zo’n 90.000 kraanvogels in het zuiden van Frankrijk, 250.000 in Spanje, en nog enkele duizenden in het noorden van Afrika. Traditiegetrouw verhuizen al die vogels – in totaal zo’n 350.000 – vanaf midden februari richting het noorden van Europa om daar te broeden.



En dat zal je gehoord hebben. Kenmerkend aan de kraanvogel is immers zijn schel trompetterend geluid, alsof er iemand in nood is. In werkelijkheid is dat de manier waarop de vogels met elkaar communiceren. De grote groepen vliegen meestal in een (slordige) V-formatie, zoals reigers dat overigens ook doen. Het is de leider van de groep die als eerste roept, de rest reageert simpelweg op zijn geluid.



Voor het geval dat je de kraanvogels niet herkent aan hun geroep, let je best op hun grote en slanke uiterlijk. Als ze vliegen, strekken de vogels hun nek en steltpoten waardoor ze langer dan een meter zijn.

Spotten

In België krijgen we voornamelijk bezoek van duizenden kraanvogels die vanuit Spanje bij ons doortrekken. Meestal duurt die doortocht zo’n twee tot drie dagen. In het beste geval is er op dat moment een aanhoudende oostenwind waardoor er grotere groepen over Vlaanderen vliegen. Maar om volop van het spektakel te genieten, trek je toch best naar de Oostkantons waaronder Elsenborn, Botrange, Manderfeld en Lommersweiler. Ook in het zuiden van Luxemburg (Virton, Aarlen, Rulles en Breuvanne) zal je al snel enkele tienduizenden (luidruchtige) kraanvogels zien passeren op slechts enkele uren tijd.

Waar je precies gaat staan in die regio’s maakt overigens niet zoveel uit. Zolang je maar naar de horizon kan turen. Nog een laatste tip: om op de hoogte te blijven van de laatste trekvoorspellingen, raadpleeg je best de Facebookpagina van ECMN. Daarop lees je dagelijks een update en real-time waarnemingen.