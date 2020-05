Koolmeesje overlijdt nadat het opgesloten wordt in vogelhuisje in Nederland: “Verschrikkelijk” Merle Heppenhuis

04 mei 2020

10u28

Bron: AD.nl 66 Dieren Een koolmeesje in het Nederlandse Collendoorn is afgelopen week overleden nadat er een stok voor zijn vogelhuisje werd gezet. “Bewust dierenleed”, klinkt het boos bij organisatie Landschap Overijssel.

Het voorval gebeurde op het natuurterrein Collendoorn, bij de gemeente Hardenberg. De boswachter van Landschap Overijssel trof het dode vogeltje vrijdagochtend aan. “De opening blijkt bewust geblokkeerd te zijn door een stok.”

Verschrikkelijk

“Het koolmeesje heeft dit uiteraard niet overleefd”, stelt Landschap Overijssel in een bericht op Facebook, dat inmiddels honderden keren is gedeeld.



Ook Robert Jansen, Statenlid van de partij GroenLinks in Overijssel, kwam het bericht tegen. “Echt heel erg verschrikkelijk”, reageert hij. Daarom wil hij graag van het provinciebestuur weten of het dierenleed in Overijssel wordt bijgehouden. “Want dan kunnen we ook kijken of het dierenleed toeneemt en of we moeten ingrijpen.” Eerder deze week werd er immers ook al een ooievaar doodgeschoten in Overijssel.

Het kan niet zo zijn dat mensen hun frustraties rondom corona nu uiten op dieren Robert Jansen

Als het aantal meldingen van dierenleed toeneemt, vindt Jansen het tijd voor maatregelen. “Dan moeten we kijken of er bijvoorbeeld meer handhavers moeten komen. Het kan niet zo zijn dat mensen hun frustraties rondom corona nu uiten op dieren.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.