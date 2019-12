Konijntje langs de weg gedumpt in doos van kerstcadeau: “Terwijl er zoveel diervriendelijke oplossingen zijn” AW

26 december 2019

15u50 140 Dieren Kerstdag in het Nederlandse Hoogeveen is voor een pluizige viervoeter met lange oren minder goed afgelopen: het jonge konijntje werd in een cadeaudoos langs de weg gedumpt. Behalve een stuk prei zat er verder niets in de doos. “En dat terwijl er zoveel diervriendelijke opvangmogelijkheden zijn.”

Het was een oplettende voorbijganger die de doos opmerkte en erin keek. En maar goed, anders was het vermoedelijk fataal afgelopen met het jonge diertje. De man verwittigde de D.A.R. dierenambulance in Hoogeveen, een organisatie die zich inzet voor dieren in nood, die het konijntje opvingen.

“Als D.A.R. dierenambulance zijn we blij dat we dit diertje hebben kunnen redden”, schrijft de organisatie in een Facebookpost. “Het diertje zit nu bij ons in de opvang en zal daar de nodige zorg krijgen. Deze zorg zal nodig zijn, want de lichamelijke staat waarin we het konijn aantroffen was bijzonder slecht.”



Verder doet D.A.R dierenambulance een oproep om informatie te delen. “Misschien weet u wel waar de doos vandaan komt”, aldus de dierenorganisatie.