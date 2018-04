Konijn of kip? Hoe groot mag jouw huisdier zijn? Jolien Meremans

07 april 2018

Bron: The Guardian 1 Dieren Ondanks huizen en appartementen steeds compacter worden, kiezen vele Vlamingen nog steeds om een huisdier een warm nestje te geven. Toch is niet elk dier even gelukkig met een kleine speelruimte. Ook kleine dieren, zoals de goudvis, blijken nood te hebben aan voldoende ruimte.

Kippen

Je hebt geen boerderij nodig om voor kippen te zorgen. Hoewel ze gelukkiger zouden zijn met zoveel mogelijk ruimte om rond te zwerven, is de aanbevolen minimumruimte van een kippenren één vierkante meter, en bij voorkeur twee, per hen. Kippen houden van gezelschap en het is dan ook aanbevolen om in een kleinere tuin minstens drie kippen aan te schaffen.

Goudvissen

De goudvis werd ooit beschouwd al een gemakkelijk eerste huisdier, maar het beestje heeft meer nodig dan enkel een bokaal en wat visvoer. Eerste en vooral zijn bokalen een geen optimale keuze. Ze zijn te klein, zuurstofarm en zorgen er eigenlijk voor dat de arme vis in zijn eigen vuil rondzwemt. De kleine vis die je uit een dierenwinkel haalt, wordt normaal gezien groter (tot 30 centimeter) en heeft ruimte nodig om te bewegen. Ze zijn sociaal, dus ze hebben vrienden nodig, wat nog meer ruimte met zich meebrengt. De It's Not Just a Fish-campagnegroep raadt een bak aan die minimaal 120 centimeter lang is, zodat de vissen vrij kunnen rondzwemmen.

Katten

Het is mogelijk, hoewel niet noodzakelijkerwijs aanbevolen, om katten binnenshuis te houden. Katten hebben dan wel toegang nodig tot verschillende kamers, waar ze al dan niet voldoende kunnen klimmen. Ze hebben ook speelgoed nodig om verveling tegen te gaan. Voldoende beweging is noodzakelijk, zodat ze niet te zwaar worden.

Konijnen

Er is een recente trend geweest om een konijn als huisdier te nemen. De Rabbit Welfare Association benadrukt dat hoewel ze goede huisdieren kunnen zijn, het geen eenvoudige onderneming is om konijnen in huis te nemen. Je moet minstens twee konijnen kopen (ze houden van gezelschap) en je hebt voldoende ruimte nodig, minimaal zes vierkante meter. Konijnen hebben nood aan veel speelgoed om zich af te leiden want anders bestaat de kans dat ze alle meubelen kapot bijten.