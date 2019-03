Koeiendans: koeien zijn dolgelukkig omdat het lente is Redactie

30 maart 2019

20u14

Bron: VTM nieuws 0

De koeiendans. In Nederland is het al een tijdje een gekend fenomeen en ook bij ons begint het bekend te geraken. Bij het begin van de lente huppelen de koeien dolgelukkig naar hun wei. Ze hebben een hele winter binnen in de stal doorgebracht en mogen voor het eerst terug naar buiten. Zoals deze koeien in Wommersom, Vlaams-Brabant, ze sprinten van de stal naar de weide.