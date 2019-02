Koeien doden vrouw in Tirol: boer moet 500.000 euro schadevergoeding betalen bvb

22 februari 2019

11u46

Bron: ANP 0 Dieren Een boer uit de Oostenrijkse deelstaat Tirol moet van de rechtbank in totaal 490.000 euro schadevergoeding betalen, omdat zijn koeien in 2014 een 45-jarige toeriste hebben gedood. Dat meldt de publieke omroep ORF.

De vrouw liep in juli 2014 met haar aangelijnde hond op een wandelpad in het Pinnistal, ten zuiden van Innsbruck, toen de koeien op haar af renden en haar vertrapten. Volgens onderzoekers reageerden de dieren blijkbaar agressief op de hond. Het Openbaar Ministerie had het onderzoek al in 2014 afgesloten, maar de echtgenoot van de vrouw had de boer aansprakelijk gesteld voor de schade.

Volgens de rechtbank was de boer niet zorgvuldig genoeg geweest. De waarschuwingsborden die hij had opgehangen waren in dit geval onvoldoende. De boer had het gebied waar de koeien grazen, moeten omheinen. De advocaat van de boer verwierp het argument van de rechtbank. “Het ongeval had gemakkelijk verderop in de vallei kunnen gebeuren. Dat zou betekenen dat alle wandelpaden moeten worden omheind. Dat is niet redelijk.”



De boer wil tegen de uitspraak in beroep gaan en zal, indien nodig, naar de hoogste rechtbank stappen. Als hij ook die rechtszaak verliest, dan zou dit waarschijnlijk een precedent scheppen. “Dit zou grote gevolgen hebben, vooral voor de veehouders in de Alpen. De vrije weide zou dan niet meer bestaan", aldus de advocaat.