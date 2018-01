Koe ruilt saaie boerderij in voor leven met wilde bizons kv

25 januari 2018

21u27

Bron: BBC, The Telegraph 3 Dieren Een koe heeft haar saaie boerderijleventje ingeruild voor een vrij bestaan in de wilde natuur. De koe liep in oktober weg van de boerderij waar ze woonde en sloot zich aan bij een kudde van een vijftigtal wilde bizons in het Woud van Bialowieza, een oerbos op de grens van Wit-Rusland en Polen.

Ornitoloog Adam Zbyryt was de eerste die de koe opmerkte. “Het is niet ongewoon om bizons te zien in de omgeving van het Woud van Bialowieza,” vertelde hij toen aan de Poolse zender TVN24, “maar één dier viel me op. Ze had een volledig andere kleur dan de rest van de kudde. Bizons zijn kastanje- of donkerbruin.” Zbyryt stelde al snel vast dat het om een Limousinkoe ging, een Frans koeienras dat populair is in Polen. Het dier zag er gezond uit en leek goed te gedijen in het nieuwe gezelschap.

Deze week spotte bioloog Rafal Kowalczyk de koe opnieuw bij de kudde, nog steeds in goede gezondheid. Het is de eerste keer dat een koe zich bij zijn weten aansluit bij de bizons in het woud. “Ze is niet erg geïntegreerd in de groep, aangezien bizons zich gedragen als één groep en ze valt er wat buiten,” merkt hij op. Volgens de bioloog beschermt de kudde haar waarschijnlijk tegen de wolven die in het oerbos jagen. De bizons volgden hun kudde-instinct en namen de koe, die geen bedreiging voor hen vormt, op in de groep.

Paren

Hoewel de koe waarschijnlijk geen gevaar loopt, kan ze volgens Kowalczyk het voortbestaan van de kudde wel in gevaar brengen. De bijzondere vriendschap kan immers uitmonden in paringsgedrag, dat de kwetsbare populatie van de 600 bizons zou verstoren met kruisingen. “Een ander gevaar is dat hybride kalveren groot zijn en de koe zou kunnen sterven bij de geboorte,” vertelt de bioloog aan TVN24.

Momenteel is de koe nog te jong om te paren, maar het ziet er dus naar uit dat haar winters avontuur binnenkort ten einde komt. Tegen de lente zal ze weer gevangen moeten worden.

Fragiele populatie

Aan het begin van de twintigste eeuw stierven de bizons uit nadat er erg intensief op hen gejaagd werd. Pas in de jaren 1950 werd het grootste landdier van Europa opnieuw in zijn natuurlijke omgeving geïntroduceerd via natuurbeheersingsprogramma’s. Momenteel leven er wereldwijd zo’n 4600 Europese bizons, maar de kwetsbare populatie wordt voortdurend gemonitord en beschermd.