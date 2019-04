Koe én puppy in nood, dat is een klus voor de Italiaanse brandweer

sam

01 april 2019

21u58

Bron: AP 0

De Italiaanse brandweer voerde twee ongewone reddingen uit op dezelfde dag. Op Sicilië sukkelde een puppy in een put in Petralia Sottana. Op Sardinië was een koe tussen kliffen gesukkeld bij Stinitino. Een helikopter tilde haar heelhuids van de rotsen.

