Koala drinkt regen van asfalt en wil niet wijken voor auto’s: “Hij had gewoon zo’n dorst” ES

18 januari 2020

13u54

Bron: Daily Mail Australia 148 Dieren Een uitgedroogde koala die de Australische bosbranden overleefde, gaat van het ene waterplasje naar het andere op een autoweg in het Australische New South Wales. De regenbui is de eerste van aanzienlijke omvang in maanden. Een bestuurster die de koala op de weg tegenkwam, roept andere bestuurders op om voorzichtig te zijn.

“Ik had eerst het vermoeden dat de koala gewond was omdat hij lange tijd amper bewoog. Maar eens hij zich verplaatste was ik gerust dat hij het goed maakte”, vertelde Pamela Schramm aan The Daily Mail Australia. In een poging de koala te beschermen voor voorbij rijdende wagens, probeerde ze het dier van de weg te krijgen. Zonder resultaat. “We kregen hem op geen enkele manier van de weg. Hij had gewoon zo’n dorst.”

Om er zeker van te zijn dat het dier in goede gezondheid verkeerde, contacteerde Schramm een lokale wildverzorger. Toen die ter plaatse kwam, was de koala ondertussen hoog in een boom gekropen. “Dat is precies wat een gezonde koala zou moeten doen”, zei de verzorger. Op de close-up beelden die Schramm van de koala maakte, zag hij dat het dier er goed uitzag.

Schramm wil andere bestuurders er attent op maken dat er na deze en toekomstige regenbuien veel meer wilde dieren de weg op zullen komen om naar water te zoeken. “Wees dus alsjeblieft voorzichtig op de wegen en rij niet te snel”, is haar boodschap.