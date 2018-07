Klungelige koala al voor de derde keer gered, deze keer komt hij met zijn kop vast te zitten in een hek ADN

20 juli 2018

22u59

Bron: Adelaide Now, Huffington Post, ABC News 7 Dieren Iedereen heeft al wel eens een slechte dag, maar deze schattige koala stapelt ze op. Hij zit al aan redding nummer drie. Deze keer kwam hij met zijn kop vast te zitten tussen een hek. Gelukkig kon het onfortuinlijke diertje zonder veel problemen bevrijd worden.

De koala werd dinsdag nabij Adelaide door vrijwilligers van Fauna Rescue aangetroffen met zijn kop tussen een hek van een elektriciteitscentrale.

Het beestje had blijkbaar niet door dat hij met een simpele buiging weer snel van zijn vrijheid zou kunnen genieten en liet zich vervolgens gezapig de redding van de vrijwilligers welgevallen. Hij raakte niet gewond en bleek perfect gezond.



"Hij leek verbaasd hoe hij zichzelf in die netelige positie had gebracht", vertelt vrijwilligster Sally Selwood. "Hij keek alsof hij dacht: 'wie heeft dit hek op mijn hoofd gezet'." Verder was het dier heel kalm en dat heeft vooral te maken met het feit dat het kereltje het intussen gewoon is om gered te moeten worden. "Hij kent ons goed", grinnikt Sally.

Seriële pechvogel

Zo werd de koala in 2016 verdwaasd onderaan een boom teruggevonden door vrijwilligers van Fauna Rescue. Na een oplapbeurt werd hij vrijgelaten in het wild, met een label in zijn oortje om hem vanaf dan te kunnen identificeren. In november van datzelfde jaar sukkelde de pechvogel onder een auto. Na enkele weken rust en verzorging kon hij er weer vol tegenaan. 2017 bleek een topjaar, want toen zagen ze hem niet. En ook in 2018 leek hij goed op weg om het incidentvrij te houden. Maar nu is er dus het accident met het hek.

Geluk bij een ongeluk

Volgens de manager van de elektriciteitscentrale was de onaangename kennismaking met het hek eigenlijk nog een geluk bij een ongeluk. "Gelukkig kwam hij niet in de centrale zelf terecht, daar had hij zich ernstig kunnen verwonden of erger", aldus Paul Roberts.

Niet geklungel alleen

Het lijkt erop dat het mannetje een beetje op de sukkel is, maar dat ligt echt niet enkel aan hem. Koala's verliezen grote delen van hun biotoop door wegen en dorpen en krijgen het alsmaar moeilijker om naast de mens te leven. "Op de een of andere manier komt deze koala meermaals in de problemen. Hij is misschien niet van de slimsten. Maar het is ook belangrijk om te zeggen dat koala's worden bedreigd door onder meer habitatverlies en het verkeer. We proberen zoveel mogelijk van hen te redden." De koala in kwestie werd naar een veiligere plek verplaatst in bosgebied.

