Klimaatverandering brengt zwermen vliegen, experts vrezen voor golf voedselvergiftigingen

13 februari 2019

13u36

Terwijl intensieve landbouw en het gebruik van pesticiden voor een kaalslag in insectenpopulaties zorgen, lijken vliegen te floreren door de opwarming van het klimaat. Wetenschappers menen dat we daardoor moeten rekening houden met een golf van voedselvergiftigingen.

Indien de uitstoot van broeikasgassen niet wordt ingedijkt, zullen vliegenpopulaties in de komende decennia verdubbelen of zelfs verdrievoudigen. In een nieuwe studie onderzochten Canadese wetenschappers wat daarvan het effect kan zijn op de verspreiding van door vliegen overgedragen ziektes.

Jaarlijks tientallen doden

De belangrijkste veroorzaker van voedselvergiftiging is de campylobacter bacterie. Die besmetten onder meer vlees. Maar hoe de bacterie zich verspreidt, is nog onduidelijk. Bekend is dat de toename van het aantal infecties samenvalt met een piek van vliegenpopulaties tijdens de zomermaanden. Aangenomen wordt dat de vliegen een sleutelfactor zijn in het overbrengen van de bacterie die elk jaar in ons land 100.000 mensen besmet, waarvan er 600 in het ziekenhuis belanden. Enkele tientallen mensen, vooral ouderen, overlijden elk jaar door de campylobacter bacterie.

Die microben leven op vliegen en terwijl die rondvliegen belanden de microben op voedsel en op runderen, varkens, schapen, honden en katten.

In warmer weer komen vliegeneieren vroeger uit, zodat hun populaties sneller toenemen. Door de temperatuurstijgingen en de langere zomers, zullen huisvliegen floreren. Zo zouden de toegenomen vliegenpopulaties tegen 2080 resulteren in een verdubbeling van het aantal voedselvergiftigingen door de campylobacter.

De vorsers gebruikten gegevens van de Canadese provincie Ontario en ziektecijfers van de voorbije twaalf jaar. De resultaten van hun onderzoek werden gepubliceerd in het vakblad Royal Society Open Science.

