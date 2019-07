Kleine orang-oetan Sungai gestorven in Pairi Daiza KVDS

19 juli 2019

09u45 54 Dieren Pairi Daiza heeft triest nieuws te verwerken gekregen. Het Waalse dierenpark heeft afscheid moeten nemen van de kleine orang-oetan Sungai.

Het diertje werd in oktober nog maar geboren. Het had echter een misvorming aan de kaak en was te verzwakt om te genezen. Gisteravond stierf het. “Onze verzorgers en de hele orang-oetanfamilie zijn vandaag in diepe rouw”, klinkt het op sociale media. “Woorden schieten te kort.”