Kleine bevers krijgen zwemles in natuurhulpcentrum nadat hun moeder stierf Redactie

28 maart 2019

Twee jonge bevers krijgen sinds kort zwemles in het opvangcentrum van Oudsbergen. De verzorgers proberen ze zo voor te bereiden op hun vrijlating. Het duo krijgt meermaals per week zwemles in de grote vijver van het opvangcentrum.

De bevers verblijven sinds het voorjaar van 2018 in het opvangcentrum. Ze werden door beveronderzoekers gered, nadat hun moeder werd doodgereden. Nooit eerder moesten de dierenverzorgers van het opvangcentrum baby-bevers grootbrengen. Ze leerden dat door middel van een protocol uit Canada. Ondertussen kunnen de bevers tunnels graven, dammen bouwen, knagen aan wilgentakken en bouwen ze mini-burchten in hun kooi. En sinds kort kunnen ze dus ook zwemmen.