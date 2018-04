Klant filmt ongenode gasten in bakkerij Franse Carrefour HA

05 april 2018

07u25

Bron: Le Parisien, YouTube 0

Voor de tweede keer in twee maanden tijd hebben klanten ongedierte opgemerkt in de Carrefour van Evry, ten zuiden van Parijs. Een muizenfamilie stal er in februari de show tussen de winkelrekken; eind vorige week werden twee ratten gespot in de bakkerij van de supermarkt. Een man filmde het tafereel om aan zijn vrouw te tonen, maar besliste om de beelden openbaar te maken "omdat zoiets niet tolereerbaar is". De directie van het filiaal heeft in een reactie aan Le Parisien haar verontschuldigingen aangeboden. "Sinds het vorige incident zijn de kwaliteitscontroles opgedreven en hebben we maatregelen genomen die op de lange termijn worden toegepast." Zo worden alle ruimtes in de winkel en het materiaal dagelijks gepoetst en wordt er een beroep gedaan op een gespecialiseerde firma, klinkt het in een verklaring.