Kitten zit anderhalve week piepend aan een touwtje op balkon in Nederland Jorien De Wit

20 augustus 2019

17u11

Bron: AD.nl 8 Dieren Een kitten heeft anderhalve week lang piepend en miauwend om aandacht op een balkon in Nederland doorgebracht. Het diertje zat daar vastgebonden aan een touwtje. De politie bevrijdde de kitten van het balkon van een appartementsblok in de Rotterdamse wijk het Nieuwe Westen.

De politie kreeg een melding binnen over de kitten en besloot een kijkje te nemen. De politie sprak er vervolgens met de omwonenden die vertelden dat het diertje al anderhalve week moederziel alleen, piepend op het balkon zat.



De eigenaar was niet thuis waarop de politie hem telefonisch contacteerde. Die zei afstand te doen van de kitten. Op het balkon stond een kattenbak en een blauw bakje, vermoedelijk zat daar eten of drinken in, laat de politie weten.



Het dier is meegenomen naar het politiebureau. Daar wordt gezocht naar een goede opvangplaats van het kleine rode katje.