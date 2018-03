Kindersurprise in 't echt: kip legt reuzenei én er zit verrassing in HR

06 maart 2018

17u17

Bron: abc.net.au 0 Dieren Een Australische kip heeft afgelopen weekend een gigantisch ei gelegd. Het woog liefst 176 gram en was meer dan drie keer zo groot als een gemiddeld ei. Er zat bovendien ook nog eens een verrassing in.

Het ei ter grootte van een volwassen hand werd gelegd door een scharrelkip op de boerderij Stockman's Eggs in het noorden van Queensland. Volgens eigenaar Scott Stockman worden daar dagelijks 50.000 eieren gelegd, maar dit had hij nog nooit gezien. Een gemiddeld ei weegt normaal iets minder dan 60 gram.

Toen de man het ei openbrak, volgde een nieuwe verrassing: er zat namelijk nog een tweede ei van normale grootte in. Volgens een Australische professor ligt de oorzaak mogelijk bij stress. Daardoor zou het proces van het ei leggen plots onderbroken zijn, en in dit geval later weer opgestart zijn. Daardoor ontstond rond het eerste ei een tweede superei.

Het opmerkelijke fenomeen gebeurde in 2015 ook al eens in ons land. Toen haalde hobbypluimveehouder Nico De Roeck uit Rotselaar een ei van maar liefst 166 gram uit zijn kippenhok. Ook in dat ei zat toen nog een tweede normaal ei verstopt.