Kinderen treffen hond volledig bedekt met teer aan, als bij wonder kunnen dierenvrienden haar nog redden ADN

18 februari 2020

11u32

Bron: Facebook 6 Dieren Gruwelijk. Dat is het minste dat je kan zeggen van deze beelden. Een hond, compleet bedekt met teer. Het beestje lag op een braakliggend terrein in de stad Libertad in Argentinië, vastgekleefd in het asfalt. Gelukkig slaagden buurtbewoners, brandweermannen en vrijwilligers erin om met verenigde krachten de viervoeter te redden. Daar waren wel 9 uur non-stop werk, 50 liter olie en 3 baden voor nodig.

Sukkelde het onfortuinlijke beestje zelf in een teerput? Werd ze door een onverlaat overgoten met teer of in de put gegooid? Het is gissen naar wat het dier juist is overkomen. Wel was de ernst van de situatie direct duidelijk. De hond kon geen millimeter meer bewegen door het plakkerige goedje. Ze zat geklemd in de vuiligheid te wachten op een gewisse dood.

Geblaf

Maar de viervoeter – ‘Aloe’ gedoopt – leefde wel nog. Wanhopig hapte ze naar adem. Spelende kinderen uit de buurt troffen haar vorige week aan, nadat ze honden hevig hadden horen blaffen. Nieuwsgierig waren ze een kijkje komen nemen, om dan plots het hoopje ellende te vinden.



De kinderen liepen naar huis om hun ouders in te lichten. Die schakelden de brandweer in, die na een oproep op Facebook bij de vrijwilligers van dierenorganisatie ‘Proyecto 4 Patas’ extra helpende handen vond.

Versteend

“Het was verschrikkelijk”, schrijft de organisatie op Facebook.

“De hond was helemaal versteend en plakte vast aan de grond. 100 procent van haar lijfje was hard geworden. Haar oren, haar mond… alles. Dit hadden wij echt nog nooit gezien. Maar we wisten wat we moesten doen: alles op alles zetten om de hond van deze nachtmerrie te bevrijden.”

De vrijwilligers moesten eerst ter plaatse aan de bak. Met de hulp van de brandweer en de buurtbewoners, die met bussen olie kwamen aangelopen, geraakte Aloe na lang wrikken los van de grond.

Liefde

Daarna namen de vrijwilligers Aloe naar hun eigen hoofdkwartier, waar nog eens uren vol noeste arbeid met liters en liters olie volgden om de rotzooi weg te krijgen. “Elk laagje teer dat we van haar af konden schrapen, bracht ons dichter bij haar ware gelaat”, klinkt het bij Proyecto 4 Patas.

Wat bleek de hond een lief snoetje te hebben, zo verlost van alle smeerlapperij. En gelukkig bleek ze verder ook in goede gezondheid te verkeren. “Aloe, je bent een dappere hond, een krijger, een wonderbaarlijke overlevende”, schrijft de ngo. “Jouw tweede geboorte zal vol liefde en zorg zijn", belooft ze.