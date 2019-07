Kijk, daar vliegt een geblinddoekte berggeit! sam

10 juli 2019

15u03

Bron: KameraOne 2 dieren In de Amerikaanse staat Washington vindt een bijzondere verhuisoperatie plaats. In de bergen van het Olympic National Park worden massaal berggeiten gevangen en weggevlogen.

De harige dieren komen van nature niet voor in het gebied, maar werden er uitgezet in de jaren 20. De populatie explodeerde, waardoor de naar schatting 725 geiten een bedreiging vormen voor de plaatselijke flora. Ze achtervolgen zelfs mensen, wat in 2010 zelfs uitmondde in de dood van een wandelaar.

De National Park Service besloot daarom om de populatie uit te dunnen door de geiten te verplaatsen. Ze worden gevangen met netten of verdovingspijltjes, waarna ze worden vastgebonden en geblinddoekt om hen te kalmeren. Ze worden dan naar plaatsen gevlogen waar dierenartsen hen onderzoeken, waarna ze in kisten naar hun bestemming worden gereden.

Het is de tweede zomer op rij dat de actie doorgaat. Vorig jaar werden 115 dieren gevangen en naar het Cascadegebergte gebracht, meer dan 150 km weg. 16 dieren overleefden de verhuis niet. “Zoals je je kan inbeelden, is het redelijk stresserend om aan een helikopter te hangen en in een zak gestopt te worden”, legt dierenarts Jenny Powers van het nationale park uit. “Ik heb nog nooit in de kop van een geit kunnen kijken, dus helemaal zeker ben ik niet, maar we weten dat hun hartslag en ademhaling verhoogd zijn. Als we bloed zouden trekken, zou hun cortisolgehalte waarschijnlijk gestegen zijn, en hun adrenaline raast zeker ook.”