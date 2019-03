Kerngezonde zeekoe geboren in Nederlandse zoo TVC

19 maart 2019

10u53

Bron: Bega 0 Dieren Een op het eerste gezicht kerngezonde zeekoe is afgelopen nacht geboren in dierenpark Koninklijke Burgers' Zoo in het Nederlandse Arnhem. Het kalf is waarschijnlijk een mannetje.

Het is het eerste jong van het Caribische zeekoevrouwtje, dat met 5,5 jaar zelf nog relatief jong is. Burgers' Zoo is het enige dierenpark in Nederland waar zeekoeien leven.

Caribische zeekoeien kennen een draagtijd tussen de 12 en 14 maanden. De jonge zeekoe werd deze ochtend rond 07.30 uur ontdekt door dierverzorgers.

Omdat dit het eerste kalf is van een relatief jong zeekoevrouwtje, is de komende periode spannend voor de dierenverzorgers en biologen.