Kentucky Fried Chicken start proef met kipvervanger

26 augustus 2019

Kentucky Fried Chicken gaat in zee met Beyond Meat, een Amerikaanse fabrikant van vleesvervangers. Het bedrijf heeft een diervriendelijk alternatief ontwikkeld voor de gefrituurde kip waar de kiprestaurantketen om bekendstaat.

Vooralsnog gaat het om een zeer lokale proef in de Verenigde Staten. Klanten van een KFC-vestiging in de stad Atlanta mogen dinsdag bij een bestelling gratis proeven van de vegan 'fried chicken'. De feedback van klanten wordt gebruikt om te bepalen of de nepkip van Beyond Meat geschikt is voor een breder publiek, zo laat KFC weten. Of de eerste Belgische KFC in station Brussel-Noord ook aan de beurt komt, is dus nog onduidelijk.

De vraag naar vleesloze alternatieven is groot bij fastfoodketens. Beyond Meat kondigde onlangs al aan vegetarische gehaktballetjes te maken voor broodjesketen Subway, die ook in ons land actief is. Verder worden enkele grote restaurantketens in de VS voorzien van vleesvervangers. Concurrent Impossible Foods sloot al een deal met Burger King voor een vegetarische Whopper.

Het vooruitzicht van een mogelijk grote deal met KFC door Beyond Meat ging er goed in bij beleggers. Het aandeel van de fabrikant van vleesvervangers ging kort na opening van de beurs in New York 5 procent omhoog.

Vervangers voor kip zijn bij grote ketens vooral in de VS nog een zeldzaamheid.

De Nederlandse onderneming Vegetarische Slager is bij onze noorderburen succesvol met haar kipvervangers. Ook andere merken zetten in met allerlei soorten nepkip.

