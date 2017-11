Kenia wil parende homoleeuwen weer hetero maken HA

16u21

Bron: AD.nl 55 YouTube De Keniaanse overheid wil de roofdieren van elkaar isoleren. "Als ze een tijd apart worden gehouden, gaat het misschien over", klink het. Dieren De Keniaanse overheid wil twee volwassen leeuwen zo snel mogelijk weg hebben uit het gebied. De reden: ze worden regelmatig in het Masai Mara-natuurreservaat gespot terwijl ze "op homoseksuele wijze" met elkaar paren en knuffelen. Doel is de roofdieren een tijd van elkaar te isoleren, opdat ze hun gedrag zullen afleren.

De twee leeuwen worden al geruime tijd tijdens safari's gezien en de beelden van het ogenschijnlijk verliefde stel gaan tot grote ergernis van de Keniaanse autoriteiten heel de wereld rond. Dr. Ezekiel Mutua, in Kenia verantwoordelijk voor censuur op films en tv-programma's, pleit voor spoedig onderzoek van de dieren. "Wetenschappers moeten maar eens kijken hoe het komt dat de dieren homoseksueel gedrag vertonen", vertelde hij aan Nairobi News. "Als ze een tijd apart worden gehouden, gaat het misschien over."



Volgens Mutua gaat het om "onnatuurlijk en onzedelijk gedrag" van de twee leeuwen. Hoewel homoseksueel gedrag bij mannetjesleeuwen al vele decennia geleden voor de eerste keer is vastgesteld, vermoedt de censuurbobo dat er meer aan de hand moet zijn in het park. Mutua denkt dat de leeuwen in kwestie hun gedrag hebben afgekeken van homomannen die in de bosjes van Masai Mara stiekem de liefde met elkaar bedrijven. "Waarschijnlijk hebben de leeuwen dat gezien. Zo niet, dan zijn de dieren bezeten door demonen."

De internationale homogemeenschap heeft via sociale media geschokt gereageerd op de homofobe uitspraken van Mutua.

YouTube Dr. Mutua

In Kenia is homoseksualiteit ten strengste verboden. Homo's en transgenders die worden betrapt, riskeren een gevangenisstraf van maximaal veertien jaar. Verder worden holebi's in het Afrikaanse land gediscrimineerd. Het opvallende standpunt van Mutua ligt in de lijn van de afwijzende houding van het land ten aanzien van homoseksualiteit.

Het gedrag van de knuffelleeuwen kan te maken hebben met adoratie voor elkaar of het uittesten of uitproberen van dominantie. Homoseksualiteit komt, zo hebben biologen uitgevogeld, bij meer dan 450 diersoorten voor, zoals bizons, kevers, flamingo's, knobbelzwijnen, pinguïns, dolfijnen, orca's, albatrossen en dus ook leeuwen.

Nigeria's moral arbiter, @EzekielMutua, isn't satisfied with banning @DisneyAndiMack. Now he's going after gay lions https://t.co/bTyGVrbJ0Q pic.twitter.com/vp6i1R2xr3 VictorHoff(@ _VictorHoff) link

Two male lions caught having sex but what they did next was ‘astonishingly’ rare https://t.co/fMboYJfOO5 GoGayDC(@ GoGayDC) link

These Kenyan lions give a whole new meaning to gay pride https://t.co/3X7jIs4UzJ pic.twitter.com/Iyvb4bcgqD World of Nature(@ WorldfNature) link

'They were influenced by gay men': Gay lions in Kenya cause anger https://t.co/85EmOaee6p Fetty Waf(@ Wafunya) link