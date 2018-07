Ken jij deze schatten uit de Noordzee?

Dieren

In een nieuwe zomercampagne roept natuurorganisatie WWF iedereen op om de Noordzee beter te beschermen. Om de verborgen schatten van de Noordzee in de kijker te plaatsen, lanceren ze een filmpje en een quiz . "Weinig mensen weten dat de natuur van de Noordzee niet in een gezonde toestand verkeert", klinkt het.