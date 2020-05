Keizerarend voor het eerst gespot in België SVM

04 mei 2020

13u07

Bron: Belga 5 Dieren Boven het West-Vlaamse Heule is op 12 april een keizerarend waargenomen. Dat is een primeur, want nooit eerder werd deze roofvogel gespot in België.

Bart Augustijns kon de roofvogel vanuit zijn eigen tuin waarnemen toen het dier vanuit het zuidwesten kwam aangevlogen. Enkele foto's bevestigden dat het om een keizerarend ging, meldt Dominique Verbelen van Natuurpunt.

De keizerarend, die een spanwijdte heeft van 175 tot 205 centimeter, is een vrij grote arend en komt in Europa normaal enkel voor in het zuidoosten. Als de waarneming wordt geaccepteerd door de Belgische zeldzaamhedencommissie zou dit de 456ste soort zijn die in ons land waargenomen wordt.