Katje van migrant moet zes maanden in quarantaine op Lampedusa wegens risico op hondsdolheid kv

08 juli 2020

20u56

Bron: Belga 0 Dieren Een kat die samen met zijn baasje, een Tunesische migrant, de oversteek van de Middellandse Zee heeft overleefd, moet zes maanden in quarantaine tegen hondsdolheid blijven op het Italiaanse eiland Lampedusa. Volgens de lokale gezondheidsautoriteiten verkeert de kat in goede gezondheid en vertoont hij geen ziektesymptomen.

Pupi, een zes maanden oude, bruine kat, kwam op 1 juli per boot aan op Lampedusa. Samen met zijn baasje verbleef hij enkele dagen in het migrantencentrum. Dat meldt Toto Martello, de burgemeester van het kleine eiland, vandaag op Facebook.

Het diertje verkeert in goede gezondheid en vertoont geen ziektesymptomen, maar moet toch een quarantaine van zes maanden tegen hondsdolheid ondergaan, in overeenstemming met de instructies voor dieren die uit een risicozone komen. “Dit is een verhaal dat onbelangrijk lijkt”, lichtte de burgemeester toe. “Maar het toont aan hoe de procedures, zelfs de meest ongebruikelijke, op het gemeentelijk bestuur wegen omdat we nog altijd worden geconfronteerd met migranten die blijven toekomen op ons eiland.”



Veel migranten uit Libië en Noord-Afrika blijven de Italiaanse kust bereiken nadat ze de oversteek hebben gedaan met eigen boten en opgepikt werden door humanitaire schepen. Volgens de Italiaanse krant La Repubblica kwamen op 1 juli 100 migranten op Lampedusa aan in 11 verschillende boten.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.