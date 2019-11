Katje met twee gezichten dat verstoten werd door moeder vindt nieuwe thuis bij dierenarts KVDS

12 november 2019

14u28 7 Dieren Een katje dat op de wereld kwam met twee gezichten en verstoten werd door haar moeder, heeft een nieuw onderkomen gevonden bij een Amerikaanse dierenarts. Vier maanden na de geboorte van Duo lijkt het beter te gaan dan verwacht met haar. Dokter Ralph Tran uit San Diego deelde enkele foto’s en filmpjes van het dier op sociale media.

Duo heeft één hoofd, maar drie ogen, twee neuzen en twee muilen. Die lijken allemaal perfect te werken, los van elkaar. Zo miauwt ze uit allebei haar muiltjes en ook haar neuzen werken apart.

Voedsel

Tran gaf het katje eerst voedsel met een injectiespuit en een buisje, maar sinds begin deze maand kan ze zelfstandig eten. Eenvoudig is dat wel niet, zo klinkt het op Facebook. “Elke muil wil graag voedsel en wil niet wachten tot de andere klaar is. Daardoor begraaft ze haar gezicht in haar kom en komt er voedsel in haar middelste oog op haar voorhoofd. Ze leert wel, langzaam maar zeker.”





Duo doorstond intussen al een infectie op haar luchtwegen en zal een operatie moeten ondergaan aan haar middelste oog. Ze heeft ook problemen met stappen. Maar het gaat beter dan verwacht met haar, volgens de dierenarts. “Ze is een beetje kleiner dan andere katten, maar dat houdt haar niet tegen”, vertelt hij. “Ze houdt van het leven en ze is dol op spelen.”

Afgelopen weekend klom ze helemaal zelfstandig tot bovenin een kattenpaal, waar ze zichzelf rustig begon te wassen. En sinds vorige week slaapt ze ook mooi in haat kattenbak. (lees hieronder verder)

Het gebeurt nog dat katten geboren worden met twee gezichten, maar de dieren overleven meestal niet veel langer dan enkele dagen. Hoewel het niet noodzakelijk fataal hoeft af te lopen. Zo was er een bekende kat – Frankenlouie – die 15 jaar oud werd.

“Duo opbrengen is een enorme uitdaging maar tegelijk iets wat ongelofelijk veel voldoening geeft”, vertelt de dierenarts nog aan het Amerikaanse magazine Inside Edition.