Katje Lee nog niet gered, baasje opnieuw ondervraagd JOLE

10 juni 2020

14u05

Bron: VTM NIEUWS 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Dieren Vorige week oordeelde de rechter dat Katje Lee mocht blijven leven, maar het Federaal Voedselagentschap (FAVV) houdt toch nog alle opties open. Selena Ali, het baasje van Lee, werd vandaag opnieuw ondervraagd.

“Vrijdag deed iedereen een vreugdedansje, want toen dachten we dat het gedaan was en dat Lee mocht blijven leven. Dat blijkt nu toch niet het geval, want de drie opties liggen nog op tafel”, zegt Ali.

Een quarantaine in Peru zit er door de coronacrisis waarschijnlijk niet in. Ali stelt zelf voor om Lee in thuisquarantaine te houden onder toezicht van haar dierenarts.