Katje komt ter wereld met twee gezichten

26 mei 2020

07u37

Bron: Instagram, CNN, The New York Post 0 Dieren In de VS is vorige week een katje ter wereld gekomen met twee gezichten. ‘Biscuits and Gravy’ leed aan een zeldzame aandoening. Helaas overleefde het katje slechts vier dagen.

‘Biscuits and Gravy’ werd vorige week geboren in Oregon in de Verenigde Staten. Het was een zogenaamde Januskat - genoemd naar de Romeinse god Janus met twee gezichten - die de aandoening diprosopus leed. De meeste kittens met die aandoening leven niet langer dan een dag.

“Hij werd geboren met heel weinig kansen, maar toch bleef hij vier dagen in leven”, zo kondigde de eigenaar het overlijden aan. “Hij at wel goed, maar wilde niet groeien. Het is dan ook zwaar werk voor zo'n kleine jongen, om zo’n grote kop met twee gezichten recht te houden.” In de korte periode dat hij in leven was, verzamelde ‘Biscuits and Gravy’ op Instagram toch al meteen bijna 15.000 volgers.

Het gebeurt nog dat katten geboren worden met twee gezichten, maar de dieren overleven meestal niet veel langer dan enkele dagen. Hoewel het niet noodzakelijk fataal hoeft af te lopen. Zo was er een bekende kat – Frankenlouie – die 15 jaar oud werd.

