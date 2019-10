Katertje Pretzel heeft gebroken heup nadat hij door dierenbeul als voetbal werd gebruikt: “Misselijkmakend” Redactie Waterweg

27 oktober 2019

16u37

Bron: AD.nl 23 Dieren Het Dierenopvangcentrum van het Nederlandse Vlaardingen heeft zich ontfermd over een jong katertje dat als ‘voetbal’ werd gebruikt. Het mishandelde dier heeft een gebroken heup en moest een ingrijpende operatie ondergaan.

“Echt afschuwelijk. Over zulke dingen moet je niet te lang nadenken want je wordt er spontaan misselijk van. Gelukkig heeft iemand actie ondernomen en ervoor gezorgd dat hij veilig was en bij ons terechtkwam’’, zo schrijft het Dierenopvangcentrum Vlaardingen op Facebook.

Katertje Pretzel was zwaargewond na de mishandeling en moest een operatie ondergaan waarbij zijn heupkop is verwijderd. Het diertje is nu bij een gastgezin thuis aan het herstellen. Wanneer hij voldoende hersteld is, krijgt hij fysiotherapie-oefeningen. “Dit moppie krijgt alle zorg en liefde die hij nodig heeft, dat is het minste wat we voor hem kunnen doen.’’