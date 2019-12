Kat vangt nieuwe vogelsoort voor België jv

Bron: Natuurpunt 34 Dieren De roodkeelnachtegaal is een trekvogel uit Azië, die soms in Europa en Noord-Amerika wordt waargenomen. Vorige week ook voor het eerst in ons land. Het was een huiskat die het bijzondere vogeltje op 4 december in het Naamse Haillot als prooi ving.

De roodkeelnachtegaal is een mythische soort die broedt in de Siberische taiga, en die slechts uitzonderlijk afdwaalt tot in West-Europa, meldt Natuurpunt. “Voor veel vogelaars is de roodkeelnachtegaal een soort van heilige graal”, klinkt het zelfs.

Zoals de naam al doet vermoeden, is er sprake van een rode keel, maar dan enkel bij de mannetjes. Jonge vogels en de meeste vrouwtjes moeten het zonder die rode baard stellen. Alle exemplaren hebben dan weer wel een duidelijke witte wenkbrauwstreep, waardoor ze makkelijk te herkennen zijn. Qua formaat is de soort vergelijkbaar met ‘onze’ nachtegaal. Als insecteneter trekt de roodkeelnachtegaal na het broedseizoen weg, om de winter door te brengen in Zuidoost-Azië en de Filipijnen.

De roodkeelnachtegaal die in Namen terechtkwam en daar waarschijnlijk wou overwinteren, werd dat plannetje jammerlijk belet door een lokale huiskat. Deze vogelsoort is niet bedreigd, maar dat is niet altijd het geval bij kattenprooien. Uit eerder onderzoek van de Zoogdierenwerkgroep bleek al dat de 1 miljoen Vlaamse katten jaarlijks zo’n 24 miljoen prooien vangen, gespreid over meer dan 100 verschillende soorten. Meestal algemene soorten, maar ook bijvoorbeeld de zeldzame Eikelmuis werd als slachtoffer gemeld.

Na de bruine klauwier is de roodkeelnachtegaal al de tweede nieuwe vogelsoort voor België dit jaar. Het kan de 453ste vogelsoort zijn die in België is vastgesteld, als ze wordt aanvaard als wilde vogel.