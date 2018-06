Kat overleeft ternauwernood winterse rit van 4,5 uur in autogrille IB

07 juni 2018

04u10

Bron: New Zealand Herald 0 Dieren Een Nieuw-Zeelandse kat heeft ongewild meegelift tijdens een autorit van maar liefst 4,5 uur van Auckland naar de westelijke kuststad New Plymouth. Een man uit Auckland reed in een stuk door de 360 kilometer lange rit in zijn Chevrolet Camaro, zonder dat hij zich er bewust van was dat het dier zich in zijn grille had genesteld.

Bij aankomst aan een hotel in New Plymouth werd de inmiddels zwaargewonde kat opgemerkt door oplettende voorbijgangers. De grijswitte kat werd onmiddellijk overgebracht naar de dierenarts, waar hij de eerste zorgen kreeg. Het arme dier had zich zo hard vastgegrepen aan de auto dat het zijn nageltjes verloren had. Door de lange barre rit in winterse omstandigheden - het is winter in de zuidelijke hemisfeer - was het dier zwaar onderkoeld.

“De mooie kat hield zich zo hard vast aan de grille van de auto, dat hij zijn klauwtjes verloren heeft”, klinkt het bij de dierenartsenkliniek die de kat tijdelijk opvangt. “Het dier was in shock en onderkoeld. Lang zag het ernaar uit dat hij het niet zou redden. Maar sinds gisteren is hij weer aan het bewegen, eet en drinkt hij en lijkt hij op zijn gemak te zijn hier.”

Mensen in Auckland en Taranaki hopen dat de eigenaar van de kat snel teruggevonden wordt, zodat het beestje naar huis kan terugkeren als het weer volledig hersteld is.