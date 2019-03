Kat lift vanuit Oostenrijk met vrachtwagen mee naar Nederland ttr

04 maart 2019

17u59

Bron: belga, anp 9 Dieren Een kat uit Oostenrijk is met een vrachtwagen naar Nederland gelift. In Aalsmeer sprong het dier uit de truck, zo meldt de Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland op Facebook.

Volgens het ambulancepersoneel is de kat in de Oostenrijkse plaats St. Georgen in de truck gesprongen. In Aalsmeer verliet hij het voertuig weer. Op dit moment is nog onduidelijk wie het baasje van de zwarte kat met witte vlekken is. Het dier is immers niet gechipt.

“Wilt u dit bericht zo veel mogelijk delen zodat we hopelijk de kat weer bij zijn baasje kunnen krijgen”, zo staat bij een foto van het dier te lezen op de Facebookpagina van Dierenambulance de Ronde Venen/Amstelland.