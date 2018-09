Kat die in oven werd gestopt heeft nieuwe thuis Peter Lanssens

04 september 2018

20u39

Bron: eigen berichtgeving 19 Dieren Sprotje, de kat die begin juni in Kortrijk door een dierenbeul een kwartier in een snikhete oven werd gestopt, heeft een nieuwe thuis. Een koppel uit Buggenhout bij Dendermonde adopteerde Sprotje. “Ze is zo lief”, geniet het koppel.

De zware brandwonden die Sprotje opliep, zijn zo goed als verleden tijd. Sprotje is, met uitzondering van een wondje dat nog wat verzorging met zalf nodig heeft, weer de oude. Met dank aan de prima zorg in dierenartsenpraktijk Overleie in Kortrijk. Meer nog: de kat heeft sinds zaterdag een nieuwe thuis, met toestemming van de dienst Dierenwelzijn. Christelle Van Wettere (55) en haar vriend Michel Van De Vreken (60) uit Buggenhout bij Dendermonde adopteerden Sprotje. “Ik ben er zeker van dat Sprotje er perfect zit, want Christelle is mijn moeder”, knipoogt Overleie-dierenarts Joshua Dutré. “Zo kan ik ook zelf in de gaten houden of alles goed blijft gaan met Sprotje.”

Verwennen

“Sprotje is niet angstig na wat haar overkwam. Ze is zelfzeker, sociaal en lief”, vertelt Christelle. “Mijn vriend is een kattenmens, Sprotje is meer dan welkom. Ze heeft al een nestje in onze zetel, waar ze altijd slaapt. We verwennen haar met het beste eten. Sprotje speelt graag. En ze zit vaak aan het venster, om naar buiten te kijken. Blijkbaar zat ze vroeger veel buiten, maar we gaan haar de eerste maanden toch binnen houden tot ze het hier helemaal gewoon is. Daarna zien we wel. We wonen boven café Den Bokkal, waar mijn vriend uitbater van is. Sprotje mag ook nog niet in het café (lacht).”

Sprotjesfonds

Sprotje blijft trouwens inspireren, want dierenartsenpraktijk Overleie hield nu de vzw Sprotjesfonds boven de doopvont. “We willen met het fonds de kosten van de zorg van andere mishandelde dieren helpen dragen”, vertelt Joshua Dutré. “En we hopen met het fonds vzw’s met een hart voor dieren, die een tekort aan centen hebben, steunen. Hoe we geld gaan inzamelen, bijvoorbeeld ons laten sponsoren voor een loopwedstrijd of een quiz organiseren, zijn we nog aan het bekijken”, aldus Joshua Dutré. Het is verder afwachten wanneer Oekraïner A.P., de dader die Sprotje in een oven stak, voor de correctionele rechtbank komt.

Dierenrechtenorganisatie Gaia, dierenartsenpraktijk Overleie en de stad Kortrijk legden bijna drie maanden geleden een strafklacht neer bij het parket. De maximumstraf voor zware dierenmishandeling is momenteel zes maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. Een crowdfunding voor Sprotje bracht zo’n 15.000 euro op. Het geld ging naar goeie doelen, zoals dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem.