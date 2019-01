Kans van 1 op 30 miljoen: uiterst zeldzame kleurrijke kreeft wordt van de kookpot gered ADN

16 januari 2019

12u06

Bron: ABC News, CNN 3 Dieren Op een vismarkt ruik en zie je van alles. Maar toen de eigenaar van zo’n markt in de VS plots een uiterst zeldzame kreeft met een wonderlijk kleurenpallet zag zitten tussen de geleverde vangst uit Maine, trok hij héél grote ogen.

De bijzondere calico-kreeft is gevlekt met een oranje, gele en zwarte kleurenpracht. Volgens de University of Maine’s Lobster Institute is de soort zo zeldzaam dat de kans om ze levend te vinden slechts 1 op 30 miljoen is. Blauwe kreeften komen bijvoorbeeld veel vaker voor (1 op 2 miljoen). De enige kreeften die nóg zeldzamer zijn, zijn de tweekleurige kreeft (1 op 50 miljoen) en de albinokreeft (1 op 100 miljoen).

“Nog nooit gezien”

“Ik had werkelijk nog nooit zoiets gezien”, vertelt Nicholas, eigenaar van Ocean City Seafood in Silver Spring, Maryland, aan WJLA. Hij zette het dier apart en vergaapte zich aan de schoonheid ervan. Al snel stond zijn besluit vast: de vrouwelijke kreeft - Eve gedoopt- moest zo snel mogelijk weg van de vismarkt. “Ze mocht toch niet zomaar op iemand zijn bord belanden.”

Daarna belde hij het National Aquarium in Baltimore. Een onderzoeker van het centrum kwam de kreeft meteen met een bezoekje verblijden. “Ze was ook in shock”, aldus Nicholas. “Ze moest gaan zitten, omdat het zo gek was.”

Prooi

Calico-kreeften overleven maar zelden in het wild, omdat hun kleuren hen een heel interessante prooi maken. Ze worden gemakkelijk gespot in zee. Deze kreeft zou vijf tot zeven jaar oud zijn. Een hele prestatie.

“Haar heldere kleuren – hoe mooi ze ook zijn – betekenen net een groot gevaar in de oceaan”, klinkt het bij een woordvoerster van de vismarkt. “Het is verrassend dat ze zo oud is kunnen worden. Net daarom willen we Eve niet terug in het wild vrijlaten, ondanks oproepen van sommigen om dat te doen.”

Aquarium

Momenteel verblijft Eve in een aparte speciale tank. Het Nationaal Aquarium zal de kreeft dit weekend komen oppikken om haar tijdelijk op te vangen, later zou ze mogelijk in het Georgia Aquarium in Atlanta een permanente thuis krijgen. “De kans om voor zo’n uniek en zeldzaam dier te zorgen en dat te delen met onze gasten, is iets waar we heel enthousiast over zijn”, aldus de directeur van het Georgia Aquarium.