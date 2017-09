Kans bestaat dat je bont draagt zonder het te weten kv

Bron: Fur Free Alliance 0 thinkstock Dieren Mogelijk hangen er in je kleerkast kledingstukken die deels vervaardigd zijn uit echt bont. Uit een onderzoek van de Fur Free Alliance, een internationale organisatie die zich inzet tegen de handel en productie van bont, blijkt immers dat kledinglabels niet duidelijk genoeg aangeven of er bont in het artikel verwerkt is. Het probleem stelt zich vooral voor kledingstukken die minder dan 50 euro kosten. Klanten gaan er immers verkeerdelijk van uit dat een goedkope prijs een aanwijzing is voor nepbont, zegt de Fur Free Alliance.

Het wordt steeds moeilijker voor consumenten om het verschil tussen echt en nepbont te zien, zegt de Fur Free Alliance. Zowel op vlak van look, gevoel als prijs worden de verschillen steeds kleiner.

Indien kledingstukken bont, leder, dons of bijvoorbeeld een knoop van dierlijk been bevatten en in de EU verkocht worden, moet op het label sinds 2012 volgende tekst staan: "contains non-textile parts of animal origin" ("bevat niet-textiele delen van dierlijke oorsprong).

Verontrustend

Fur Free Alliance onderzocht in tien Europese landen 667 kledingstukken met echt bont. In 68 procent van de gevallen gaf het label niet aan of er producten van dierlijke oorsprong in het artikel verwerkt waren. Vooral kledingstukken die minder dan 50 euro kosten, blijken niet aan de regelgeving te voldoen. "Dat is extra verontrustend omdat consumenten er vaak van uitgaan dat een lage prijs garant staat voor het gebruik van nepbont," zegt de organisatie.

Consumenten verwachten dat een product duidelijk vermeldt wanneer het echt bont bevat, zegt Fur Free Alliance, dat ook pleit voor duidelijkere labels. De huidige verplichte omschrijving maakt geen onderscheid tussen bont en bijvoorbeeld leder of dons, klinkt het.

Schoenen

Bovendien is de vermelding op het label niet meer verplicht wanneer een kledingstuk voor meer dan 20 procent uit echt bont bestaat. "Pervers genoeg, hoe meer dierlijk bont er gebruikt wordt in een kledingstuk, hoe kleiner de wettelijke verplichting om het te labelen," zegt de organisatie. Daarnaast geldt de verplichting niet voor schoenen, handtassen en accessoires zoals sleutelhangers. Consumenten weten in die gevallen dus niet of ze echt of nepbont kopen.

Alle bont vermijden

Fur Free Alliance roept de Europese Commissie op om de bestaande wetgeving te verbeteren en te verscherpen, zodat consumenten een geïnformeerde keuze kunnen maken. Momenteel is er immers geen betrouwbare manier om de aankoop van echt bont te vermijden. Bijgevolg bestaat de kans dat consumenten voortaan de aankoop van zowel echt- als nepbont zullen vermijden, luidt het.